У Зеленського відповіли, чи можливий контакт Києва з Москвою на тлі бунту Пригожина

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці мають намір дійти до Москви.

Україна вибудовуватиме відносини з Росією тільки по лінії фронту, попри наміри Пригожина.

Про це заявив радник голови ВП України Михайло Подоляк, передає FREEДІМ.

"У нас є єдиний спосіб вибудувати правильні відносини – це вибити РФ повністю з окупованих територій і вийти на межі 1991 року", – зазначив радник ОП.

Утім, Подоляк не виключає можливості, що контакт Києва та Москви можливий лише з перехідним урядом у РФ з метою підписання договорів про підсумки війни та післявоєнного миру.

Заколот Пригожина: що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня найманці ПВК "Вагнер" під керівництвом олігарха Євгена Пригожина перетнули державний кордон Росії та увійшли до Ростова".

Російський диктатор Володимир Путін відреагував на воєнний заколот "вагнерівців" на чолі з Євгеном Пригожиним у РФ.

Тим часом на підходах біля Москви російські силовики почали споруджувати блокпости та оборонні позиції.

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