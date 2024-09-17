У Зеленського відповіли, чи правда, що Україна згодна на територіальні поступки в обмін на мир

Українська влада не має жодного плану завершення війни, де фігурувало б заморожування конфлікту, припинення вогню або передавання Росії територій.

Про це сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, пише "Київ24" із посиланням на інтерв'ю в "Настоящем времени".

Подоляк нагадав про заяву президента України Володимира Зеленського щодо неможливості заморожування конфлікту, адже це не призведе до фіналу війни, а лише до отримання Росією можливості накопичити додаткові ресурси і продовжити вже третім етапом більш масові вбивства цивільного населення в Україні.

Радник наголосив, що офіційна позиція Києва лише одна: війна має закінчитися поразкою Росії.

"Поразку Російської Федерації можна забезпечити певною кількістю зброї як такої. Тобто, грубо кажучи, військовий, дипломатичний, економічний і політичний примус", – сказав Подоляк.

План перемоги Зеленського і Курська операція

Подоляк також підняв тему Курської операції, що, за його словами, фігурує в плані перемоги Володимира Зеленського.

"Це, по-перше, суттєво впливатиме на ті соціальні настрої, які є в Росії. По-друге, це буде суттєво тиснути на путінське оточення і вести до фіналу цієї війни", – сказав він.

За словами Подоляка, західні союзники зацікавлені в тому, щоб міжнародне право домінувало, але для цього мають бути тактичні або стратегічні поразки Російській Федерації, тому що все інше призводитиме лише до ескалації.

Нагадаємо, 16 вересня, президент Володимир Зеленський у зверненні до українців розповів про головні події, зокрема, план перемоги України, який, за його словами, готовий на 90%.

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