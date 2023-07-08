У Зеленського відповіли, за яких умов можливі перемовини з РФ

Головною перешкодою, яка стоїть на шляху перемовин України з РФ є перебування при владі диктатора Володимира Путіна.

Будь-який переговорний процес із оточенням російського президента Володимира Путіна буде спрямований лише на те, щоб зберегти главу Кремля та його оточення.

Про це сказав радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю «Медуза».

Подоляк переконаний, що Росія піде на переговори лише за умови, якщо відчує реальну загрозу.

"Переговори не призведуть до фундаментального закінчення війни на справедливих умовах. Ця війна — не маленький конфлікт, де можна трохи захопити територію, потім сісти, поговорити і на 20 років цю захоплену територію залишити однією зі сторін. Ні, це світова війна екзистенційної природи. Хтось має програти і пройти трансформацію", - розповідає радник Офісу президента.

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Подоляк прогнозує, якщо Україна програє війну - української державності не буде, це буде маріонеткова примітивна держава з поступовим розмиттям етнічної айдентики. А в Росії так і залишаться шовіністичні, експансіоністські, реваншистські настрої. І РФ постійно генеруватиме додаткові ризики для інших країн.

"Розвиток Росії піде шляхом максимальної ескалації, вона тиснутиме не лише на Україну, а й на Європу в цілому. Для чого це нам усім? Якщо ми справді говоримо про фінал війни, я не бачу жодного сценарію, де Росія має зберегтися — у тому політичному вигляді, в якому вона сьогодні існує", - додає Подоляк.

Він акцентує, що поки російський президент Володимир Путін залишається при владі перемовини неможливі.

"Росія обнулила міжнародне право, сказавши, що не хоче його дотримуватися. І виявилося, що міжнародне співтовариство не має важелів впливу. Виходить, якщо цей режим залишиться, у нас з вами немає правил, в рамках яких можна вирішувати спірні питання",- зазначає Подоляк.

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Крім того, радник Офісу президента наголошує, що спроба домовитися із Путіним може призвести заохочення планів РФ щодо подальшої ескалації.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не буде вести жодних перемовин з Росією, поки її війська перебувають на території нашої держави.

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