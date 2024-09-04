У Зеленського відповіли, чому Росія прицільно б'є по цивільних

Росія свідомо завдає ударів у місця із інтенсивною житловою забудовою, центр міста чи соціальні об'єкти, адже має на меті викликати шоковий стан у населення.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, пише "РБК-Україна".

Він зазначив, що Росія має можливість обстрілювати всю територію України, незалежно від того, де розташовано той чи інший соціальний, цивільний чи військовий об'єкт або об'єкт критичної інфраструктури.

У країни-агресорки є достатньо ракет, які можуть влучати будь-де на території України.

"Якщо ми говоримо, наприклад, про Запоріжжя, Дніпро, Полтаву чи Харків. Це буквально лічені не хвилини, а секунди. Тобто це півтори хвилини, дві... Цьому запобігти можна, лише якщо ми добудуємо систему протиракетної оборони, тотальну систему. Особливо, у східних і південно-східних регіонах", - сказав Подоляк.

Він зазначив, що для захисту проти балістики потрібно, щоб ППО базувалася на системах Patriot чи NASAMS, які ефективно працюють саме проти такого типу ракет.

На думку радника керівника ОП, тоді індекс збиття може буде збільшений до 90-95%.

"Це перше. Тобто тут зрозуміло що треба робити, в чому є дефіцит. І зрозуміло, що шукати винних серед українців - це нонсенс. І на це якраз розраховуються отакого типу геноцидні удари. І тут я переходжу до другої складової. Ми бачимо зміну в ракетній тактиці РФ. Вони перестали взагалі маскувати, що вони роблять. Вони б'ють по центру міста. По навчальному закладу, по лікувальному. Це ми, до речі, бачили і в Полтаві, і у Львові, а на початку сьогоднішньої ночі у Сумах", - додав він.

Подоляк наголосив, що агресор свідомо завдає ударів у місця, де є інтенсивна житлова забудова, центр міста чи соціальні об'єкти, щоби викликати шоковий стан у населення.

"Знову ж таки, щоб ми почали оці розборки хто в чому винний і чи можна було цьому запобігти. Тобто тактика абсолютно свідома. Вони вже не говорять, що атакують якісь там об'єкти військові і так далі. Вони відверто вже говорять, що б'ють по цивільному населенню. Чому ця тактика можлива сьогодні? Тому що міжнародної юрисдикції не існує, на жаль", - заявив Подоляк.

На тлі обсрілу українських міст армією РФ він також торкнувся теми візиту очільника Кремля до Монголії, яка є підписантом Римського статуту, але не виконала ордер МКС.

"Таким чином, сьогодні маємо зафіксувати, що, на жаль, РФ буде підвищувати градус ескалації саме по відношенню до міжнародного права та до цивільного населення України. Тому що інших інструментів впливу на ситуацію у Росії немає", - підкреслив Подоляк.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Троє дітей загинули! Наслідки атаки на Львів: останні подробиці!

Нагадаємо, вранці 4 вересня під час комбінованої атаки по Львову були пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення.

А за свідченням очевидиці кривавого ракетного обстрілу, під час атаки навіть до укриття добігти було неможливо.

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