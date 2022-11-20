У Зеленського відповіли Медведєву щодо "російського" Києва: "Скавчання не допоможе"

Єрмак наголосив, що у Кремлі варто подумати про майбутнє Росії.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак відповів на закиди "запасного президента РФ" Дмитра Медведєва про "російський Київ". Він наголосив, що подібне "скавчання Росії не допоможе".

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

"Тим, хто з боліт щось скавчить про Київ, вже ніщо не допоможе. Таке не лікується, а історично ми ще подивимось, якими буквами буде вписана у світову історію "росія" після 2022 року. Ми допоможемо розвінчати їх міфи і пролити правду на їх вкрадену в інших історію", - написав голова Офісу президента.

Заява Медведєва про "російський" Київ

Колишній президент Росії, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв, який за даними ЗМІ, зловживає алкоголем, видав нову маразматичну заяву в стилі диктатора Путіна. Він заявив, що Київ нібито "російське місто" та пригрозив українцям новим наступом на нашу столицю.

Це не перша маячня, яку поширює Медведєв. Раніше він заявив, що РФ грабуватиме інші країни і цинічно висловився про ракетні атаки на Україну.

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