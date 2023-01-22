У Зеленського відповіли на істерику Медведєва через "Рамштайн": "Країна жебраків тепер ниє"

Подоляк вважає, що Росія готова воювати тільки проти малих країн, які не мають зброї.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів одіозному Дмитру Медведєву через його істерику на результати нового "Рамштайну".

Про це він написав у Тwitter.

"Гігантська країна жебраків, що нагромадила тонни зброї, напала на набагато меншу країну і ниє: "Якби вам США, Британія, Європа зброю не давали, тоді ми б вас швидко". Тобто РФ може воювати лише проти ультра/малих країн, які сповідують гандизм, непротивлення і не мають зброї", - написав Подоляк.

Гігантська країна жебраків, що нагромадила тонни зброї, напала на набагато меншу країну і ниє: «Якби вам США, Британія, Європа зброю не давали, тоді ми б вас швидко…»

Тобто Рф може воювати лише проти ультра/малих країн, які сповідують гандизм, непротивлення і не мають зброї... — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 22, 2023

Нагадаємо, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв влаштував істерику через нове засідання у форматі "Рамштайн". Представник Росії заявив, що тепер він сподівається на те, що "США кинуть Європу та Україну".

Зазначимо, що 20 січня за підсумками засідання у Рамштайні щодо військової допомоги Україні було оголошено новий пакет підтримки від іноземних партнерів. Зокрема, до цього пакета увійшли засоби ППО і ракети до них, БТРи, БМП, позашляховики, гелікоптери, гаубиці, самохідні артилерійські установки, снаряди і британські танки.

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