У Зеленського відповіли на заяву Путіна, що Росія планувала напасти на Україну раніше 24 лютого

Реалії "на землі" такі, що Україна поверне всі території, визначені 1991 року, відповів Подоляк Путіну.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів очільнику Кремля Путіну на його заяву, що РФ планувала напасти на Україну раніше 24 лютого. Посадовець запевнив, що Росії доведеться навчитися поважати міжнародне право, хоча вона цього чи ні.

Про це Подоляк написав у себе на сторінці у твітері.

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"Путін не жалкує, що розпочав геноцид України, а жалкує, що не почав раніше. Гарне нагадування всім фанатам компромісу з дияволом, з ким вони мають справу. Рф доведеться навчитися поважати міжнародне право і прийняти реалії "на землі". Вони відповідатимуть її кордонам 1991 року", - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 грудня, російський президент Володимир Путін заявив, що він планував розпочати так звану "СВО", а по факту повномасштабне вторгнення до України, раніше 24 лютого, але розраховував домовитися в рамках "Мінська-2".

Також Путін знову заговорив, що РФ готова до переговорів із Україною, але він хоче гарантій безпеки.

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