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У Зеленського відреагували на нову заяву Ілона Маска щодо ядерної загрози з боку Росії: "Сумнівна стратегія"

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У Зеленського відреагували на нову заяву Ілона Маска щодо ядерної загрози з боку Росії: "Сумнівна стратегія"

Илон Маск / Фото: Associated Press

Ілон Маск знов взявся за своє. Тепер він вирішив висказати свою думку про ядерну зброю та Третю світову війну.

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск висловився про ядерну зброю, санкції проти Росії та Третю світову. Цим він знову збентежив українців, та, зокрема, Офіс президента.

Свою думку про ядерну загрозу Маск написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, якщо РФ постане перед вибором: чи втратити їх Крим, чи застосувати у відповідь на це ядерну зброю - фюрер Путін начебто вибере останне.

“Ми вже всіляко ввели санкції/відсікали Росію, тож що їм ще втрачати? Якщо ми знищимо Росію ядерною зброєю, вони знищать нас, і тоді у нас буде Третя світова війна”, - сказав Маск.

Зі своєї сторони радник глави ОП Михайло Подоляк порадив мільярдеру не “капітулювати” перед РФ, а поліпшувати свою стратегію.

“Якщо кожного разу капітулювати перед Росією, почувши ядерні погрози, через скільки ітерацій цього протистояння SpaceX стане SpaceZ із “Дмитром Рогозіним” як СЕО? І скільки ще країн розпочнуть хаотичні ядерні перегони, щоб захистити себе? Сумнівна стратегія”, - підкреслив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що СБУ відкрила два кримінальні провадження за фактами атаки дронами Києва.

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