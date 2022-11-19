У Зеленського відреагували на обстріл "гуманітарки" на Херсонщині: "Жалюгідна тактика нікчемних "совків"

Під час артилерійського обстрілу російських терористів отримали поранення п'ятеро людей, які прийшли за хлібом.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на обстріл гуманітарної точки у деокупованій Білозерці на Херсонщині. Посадовець запевнив, що за усі злочини окупантів відповідатиме "декілька поколінь росіян".

Про це Єрмак написав у себе на сторінці у телеграм.

"Терористи з рф б‘ють по гуманітарних точках на деокупованих територіях. Жалюгідна тактика нікчемних "совків". Кожна така деталь у пазлі злочинів росії буде доказом для трибуналу, майбутніх покарань та компенсацій українцям. Декілька поколінь росіян відповідатимуть за все це зло", - йдеться у його дописі.

Воєнні злочини окупантів на звільненій Херсонщині

Після деоокупації правого берега Херсонської області відкриваються страшні злочини путінської армії. Криміналісти Київщини виявляють тіла вбитих і закатованих громадян, пошкодження будинків, досліджують місця обстрілів. Також правоохоронці знаходять розтяжки у школах, мінні пастки та виявляють розбиту ворожу техніку.

У суботу, 19 листопада, в ОП повідомили, що у селищі Білозерка Херсонської області російські терористи із артилерії обстріляли людей, які прийшли за хлібом. П'ятеро людей отримали поранення.

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