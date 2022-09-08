У Росії заявили про "спланований відхід" своєї армії на Харківщині: у Зеленського відреагували

Збройні сили успішно наступають на Харківщині і звільняють один за одним населені пункти. У російських пропагандистів паніка. Одна група здивована армією України і шукає виправдання провалам ЗС РФ та називає це "спланованим відходом", інша - звинувачує свою армію у невмінні воювати.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що подібними заявами Росія шукає "виправдання" так званому "спланованому відходу" путінської армії.

Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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"То говорять, що це планувалося. Як вони кажуть, "спланований відхід", затягування українських Збройних Сил в якийсь там капкан", – зауважив він.

Подоляк наголосив, що це не означає, що перемога України буде вже дуже скоро. За його словами, українська армія тільки почала шлях зі звільнення окупованихх українських територій.

"Адже ми розуміємо, що це дуже тяжкий шлях, яким тільки починаємо йти", - додав він.

Нагадаємо, 8 вересня стало відомо, що у Харківській області ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів. Спецоперація з деокупації українських територій триває.

Як раніше повідомив глава держави Володимир Зеленський, від 1 вересня ЗСУ звільнили понад 1000 квадратних кілометрів української території. Він додав, у межах оборонних операцій, що тривають, українські військові звільнили вже десятки населених пунктів.

Зеленський: Звільнили вже десятки населених пунктів

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