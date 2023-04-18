У Зеленського відреагували на візит Путіна до України: "Спецтур" автора масових убивств"

Подоляк зазначив, що деградація очільника Кремля вражає.
Візит президента Росії Володимира Путіна на окуповані території радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав "спецтуром" автора масових убивств".
Про це радник голови ОП написав у Мережі.
Висловлюючись про Путіна, він зазначив, що "такого політичного суб’єкта" на сьогодні вже немає.
"Еволюція (деградація) Путіна вражає. Рік тому його заяв чекали у світі. Що він скаже? Що він зробить? Сьогодні – байдуже. Такого політичного суб’єкта немає", – йдеться в заяві Подоляка.
"Є "спецтур" автора масових убивств окупованими і зруйнованими територіями. Аби наостанок насолодитися злочинами "своїх", – зазначив він.
Нагадаємо, російські засоби масової пропаганди поширили вранці 18 квітня повідомлення про візит Путіна начебто на тимчасово захоплені території Херсонщини та Луганщини задля зустрічі з військовим командуванням. У Мережі також з’явилися відео з поїздкою російського диктатора.
Читайте також: