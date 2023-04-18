У Зеленського відреагували на візит Путіна до України: "Спецтур" автора масових убивств"

Візит президента Росії Володимира Путіна на окуповані території радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав "спецтуром" автора масових убивств".

Про це радник голови ОП написав у Мережі.

Висловлюючись про Путіна, він зазначив, що "такого політичного суб’єкта" на сьогодні вже немає.

"Еволюція (деградація) Путіна вражає. Рік тому його заяв чекали у світі. Що він скаже? Що він зробить? Сьогодні – байдуже. Такого політичного суб’єкта немає", – йдеться в заяві Подоляка.

"Є "спецтур" автора масових убивств окупованими і зруйнованими територіями. Аби наостанок насолодитися злочинами "своїх", – зазначив він.

Нагадаємо, російські засоби масової пропаганди поширили вранці 18 квітня повідомлення про візит Путіна начебто на тимчасово захоплені території Херсонщини та Луганщини задля зустрічі з військовим командуванням. У Мережі також з’явилися відео з поїздкою російського диктатора.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber