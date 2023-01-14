Ракетний удар по Дніпру: у Зеленського відреагували на влучання ракети РФ по багатоквартирному будинку

Попередньо, десятеро поранених. Двоє з них - діти.

В Офісі президента відреагували на ракетний удар росіян по багатоквартирному будинку в Дніпрі 14 січня, внаслідок чого щонайменше один під'їзд зруйнований повністю.

Про це написав голова ОП Анрій Єрмак.

"Влучили в багатоквартирний будинок в Дніпрі. Росіяни - терористи, які за все будуть покарані. Всі, без виключення", - запевнив Єрмак.

Нагадаємо, 14 січня, під час масштабної повітряної тривоги російські окупанти цілеспрямовано влучили ракетною в багатоквартирний будинок в Дніпрі. Внаслідок ракетного удару відомо про десятьох поранених. Серед них є діти.

В Офісі президента повідомили, що станом 16:20 у зруйнованому під’їзді дев’ятиповерхового житлового будинку врятовано 15 осіб. Операція із розбору зруйнованого будинку та пошуку людей продовжується.

Загроза ракетного обстрілу по всій Україні!

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