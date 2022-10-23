У Зеленського відреагували на заяви Шойгу про "брудну бомбу": хочуть виправдати геноцид фейком

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що Україна нібито виготовила "брудну бомбу". Він наголосив, що росіяни хочуть виправдати геноцид фейком.

Про це він написав у Тwitter.

"Що ми чули від Росії раніше? Звинувачення у нацизмі, розробці ядерної зброї та підготовці бойових голубів. Усе це абсолютна брехня. Що ми чуємо зараз? "Брудна бомба", "підрив дамби". Теж брехня. Немає ніякої "брудної бомби". Є лише брудні спроби виправдати очевидний ru-геноцид новим фейком", - написав Подоляк.

Що ми чули від Росії раніше? Звинувачення у нацизмі, розробці ЯЗ та підготовці бойових голубів. Усе це абсолютна брехня. Що ми чуємо зараз? «Брудна бомба», «підрив дамби». Теж брехня. Немає ніякої «брудної бомби». Є лише брудні спроби виправдати очевидний ru-геноцид новим фейком. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 23, 2022

"Брудна" бомба та заяви Шойгу

Російські пропагандисти в унісон заявили, що Україна нібито виготовила "брудну" бомбу та готується її застосувати на території України.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу через вигадку російської пропаганди почав обдзвонювати міністрів оборони країн НАТО, серед яких - Велика Британія, Франція та Туреччина.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що росіяни часто звинувачують інших в тому, що планують зробити самі.

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