У Зеленського відреагували на зізнання Путіна про "загарбницьку війну": "Маски скинуто"

Путін зізнався, що він веде війну, а не "спецоперацію".

В Офісі президента відреагували на зізнання російського диктатора Володира Путіна, який вперше після 9 місяців повномасштабного вторгнення назвав "спецоперацію" війною. Радник голови ОП Михайло Подоляк сказав, що після сьогоднішніх заяв очільника Кремля "маски скинуто".

Про це Подоляк написав у твітері.

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"Маски скинуто. Забудьте про "провокації НАТО", "денацифікацію" та інші забуті casus belli. Путін підтвердив те, що було очевидно всьому світу: Росія веде загарбницьку війну геноцидного типу задля завоювання нових територій, бо так заповів Петро I. Хтось іще хоче "врегулювання?", - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, російський президент-диктатор Володимир Путін вперше назвав війну в Україні "війною" і звинуватив у цьому Україну. Ба більше, він звинуватив Україну в "ігноруванні інтересів Росії щодо захисту російськомовного населення Донбасу". О також заявив, що так звана "СВО" може затягнутися на тривалий термін.

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