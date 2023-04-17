У Зеленського відреагували на зізнання "вагнерівців" у вбивствах дітей: "Знайдемо кожного"

Російські військові, які зізналися у вбивствах українських дітей у Бахмуті, мають бути справедливо та жорстко покарані.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Російські терористи зізналися у вбивстві українських дітей у Бахмуті та Соледарі. Зараз мова йде про військових злочинців з пвк "вагнер", але це проливає світло на злочини російської армії в Україні. Вони крадуть наших дітей та вбивають", – написав голова ОП в Мережі.

"Скільки ще таких злочинів? Нація нелюдів та вбивць, біологічне сміття цього світу", – додав Єрмак.

Він також наголосив, що самого лише зізнання мало і винні мають бути покарані: "Має бути покарання. Жорстке та справедливе. І воно обов’язково буде. Ми дізнаємося всі факти злочинів і знайдемо кожного, хто вчиняв їх".

Голова ОП додав, що росіяни викрали тисячі українських дітей. Скільки з них лишились живими – поки невідомо.

"Ми робимо все, щоб повернути наших дітей. Світ має бачити обличчя росії, не боятися, а бити жорстко", – закликав Єрмак.

Нагадаємо, двоє колишніх "вагнерівців" зізналися проєкту Gulagu.net у вбивстві понад 20 українських дітей та підлітків у Бахмуті, підриві ями з понад 50 пораненими полоненими, про зачистку житлових будинків із вбивством усіх, зокрема дітей. Бойовики розповіли, що накази про вбивства віддавав особисто власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Він також схвалював терористичні методи та жорстокість.

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