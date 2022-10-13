У Зеленського вимагають від Червоного Хреста відвідати полонених в Оленівці: на створення місії дали три дні

Україна застосовуватиме всі можливі інформаційні та дипломатичні засоби для зрушення з місця цього питання.

В Офісі президента вимагають від Міжнародного Комітету Червоного Хреста відвідати українських військовополонених, яких окупанти утримують в сумнозвісній колонії в Оленівці.

Про це написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

В Україні закликали МКЧХ виконати свою роботу та врешті відвідати українських військовополонених у сумнозвісній колонії в Оленівці, яку обстрілюють росіяни. На створення відповідної місії Червоному Хресту дали три дні.

"Сьогодні в центрі Європи, на жаль, щохвилини і щогодини відбуваються жахливі речі, знову існують концтабори, і про це неможливо мовчати. Я не розумію, чому протягом всього цього періоду досі до Оленівки не прибула місія Червоного Хреста. Немає часу чекати, оскільки йдеться про людські життя", - написав Єрмак.

В Офісі президента наголосили, що Україна готова сприяти Червоному Хресту у створенні такої місії і залучити до роботи українських нардепів та інших посадовців.

"В іншому випадку Україна буде застосовувати всі можливі інформаційні та дипломатичні засоби для зрушення з місця цього питання. Ми разом зі своїми партнерами зможемо знайти варіант, як сформувати експертну групу і людей, що будуть готові виконати ту місію, яку має виконати Червоний Хрест", - наголосив Єрмак.

Обстріли колонії в Оленівці: що відомо

У ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії в селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема й оборонців Маріуполя та цивільних.

Через вибух там загинули близько 50 людей, ще 130 зазнали поранень. Росія намагалася перекласти провину на ЗСУ. Однак висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя, яку застосувала РФ. Держава-агресорка досі не пропускає до Оленівки жодної міжнародної місії.

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