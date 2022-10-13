Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Зеленського вимагають від Червоного Хреста відвідати полонених в Оленівці: на створення місії дали три дні

Дата публікації
Перегляди
2220
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Зеленського вимагають від Червоного Хреста відвідати полонених в Оленівці: на створення місії дали три дні

Фото: Associated Press

Україна застосовуватиме всі можливі інформаційні та дипломатичні засоби для зрушення з місця цього питання.

В Офісі президента вимагають від Міжнародного Комітету Червоного Хреста відвідати українських військовополонених, яких окупанти утримують в сумнозвісній колонії в Оленівці.

Про це написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

В Україні закликали МКЧХ виконати свою роботу та врешті відвідати українських військовополонених у сумнозвісній колонії в Оленівці, яку обстрілюють росіяни. На створення відповідної місії Червоному Хресту дали три дні.

"Сьогодні в центрі Європи, на жаль, щохвилини і щогодини відбуваються жахливі речі, знову існують концтабори, і про це неможливо мовчати. Я не розумію, чому протягом всього цього періоду досі до Оленівки не прибула місія Червоного Хреста. Немає часу чекати, оскільки йдеться про людські життя", - написав Єрмак.

В Офісі президента наголосили, що Україна готова сприяти Червоному Хресту у створенні такої місії і залучити до роботи українських нардепів та інших посадовців.

"В іншому випадку Україна буде застосовувати всі можливі інформаційні та дипломатичні засоби для зрушення з місця цього питання. Ми разом зі своїми партнерами зможемо знайти варіант, як сформувати експертну групу і людей, що будуть готові виконати ту місію, яку має виконати Червоний Хрест", - наголосив Єрмак.

Обстріли колонії в Оленівці: що відомо

У ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії в селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема й оборонців Маріуполя та цивільних.

Через вибух там загинули близько 50 людей, ще 130 зазнали поранень. Росія намагалася перекласти провину на ЗСУ. Однак висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя, яку застосувала РФ. Держава-агресорка досі не пропускає до Оленівки жодної міжнародної місії.

Читайте також:

Вибух на Кримському мосту, звільнення полонених, теракт в Оленівці

Вибух на Кримському мосту, звільнення полонених, теракт в Оленівці

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2220
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація