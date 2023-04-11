У Зеленського висловились про F-16 для України: "Ймовірність є вкрай високою"

Подоляк переконаний, що після всіх ядерних погроз Росії в Європі є розуміння, що з країною-агресоркою "треба вже дійти в цій війні до кінця".

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про вкрай високу ймовірність, що вже до літа держава почує про рішення Заходу про передавання винищувачів F-16.

Про це радник голови ОП розповів у ефірі "24 каналу".

Зауважимо, раніше міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявив, що Захід вже до літа може ухвалити рішення про передавання F-16 Україні.

"Імовірність є вкрай високою, адже це об'єктивна реальність. Без надсучасної авіаційної техніки багато питань, які мінімізують втрати з одного боку, а з іншого боку – зроблять більш ефективною роботу по передньому краї", – сказав Подоляк.

"Тут треба зафіксувати декілька важливих моментів. Такі розмови йдуть і вони йдуть на різних рівнях, і вони йдуть вкрай прагматично. І міністр оборони Данії лише підкреслює це", – додав він.

Радник голови Офісу президента запевнив, що Україна в будь-якому разі отримає ту чи іншу зброю, однак про це можуть говорити вже по факту.

Подоляк порівняв це питання із питанням контрнаступу: "Є – відпрацювали – проговорили – наслідки. Так само з отриманням озброєння. Ми про авіацію говоримо – так, можемо очікувати".

Він запевнив, що про рішення партнерів щодо винищувачів для України буде повідомлено одразу ж.

"Наші партнери розуміють, що якщо ти вже почав віддавати все Україні щодо того типу війни, в якій ми беремо участь, то, безумовно, авіація – це один із ключових чинників на цих етапах", – звернув увагу Подоляк.

Він також запевнив, що на Заході вже немає розмов про ризики ескалації в разі передавання Україні літаків, адже "ескалація вже масштабна" і у війні використовується все озброєння, крім ядерного.

"Мені видається, що вже в Європі після всіх і останніх заяв, особливо людиноненависницьких, щодо ядерної зброї тощо, є розуміння, що з Росією треба вже дійти в цій війні до кінця. Тобто вона має програти. І для цього авіація вкрай необхідна", – наголосив радник голови ОП.

Нагадаємо, в кінці березня секретар РНБО Олексій Данілов анонсував, що Україна отримає від союзників винищувачі F-16 вже найближчим часом.

У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що Україні для вдалого контрнаступу необхідно завоювати перевагу в повітрі. Саме тому необхідні багатоцільові літаки покоління 4+, як-от F-16.

Зам словами міністра оборони України Олексія Резнікова, партнери досі не передали F-16, адже ці винищувачі дуже складні, потребують обслуговування та великих фінансових витрат.

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