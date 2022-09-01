У Зеленського висловилися щодо майбутнього звіту МАГАТЕ із інспекції Запорізької АЕС

Він пояснив, що потрібно зачекати, коли фахівці підсумують побачене на ЗАЕС і покажуть на публіку звіт.

Про це Подоляк заявив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону "Єдині новини" на українських телеканалах.

"Треба почекати звітів МАГАТЕ. Я розумію, що ми не можемо анонсувати, бо, може, люди абсолютно чітко по індикаторам зрозуміли, в якому стані перебуває реактор і що відбувається в інших технічних приміщеннях АЕС. Може вони зроблять оптимальний інженерний звіт", - сказав він.

Нагадаємо, місія МАГАТЕ 1 вересня дісталася Запорізької АЕС, попри обстріли з боку російських військ, які ті влаштували вздовж маршруту місії.

Гендиректор МАГАТЕ та очільник місії Рафаель Ґроссі повідомив, що вдалося побачити "ключові речі" у перші години візиту на ЗАЕС.

Без сюрпризів не обійшлося: як місія МАГАТЕ вирушила на ЗАЕС

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