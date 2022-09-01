У Зеленського висловилися щодо майбутнього звіту МАГАТЕ із інспекції Запорізької АЕС

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк коротко прокоментував майбутній звіт МАГАТЕ із інспекції захопленої росіянами ЗАЕС.
Він пояснив, що потрібно зачекати, коли фахівці підсумують побачене на ЗАЕС і покажуть на публіку звіт.
Про це Подоляк заявив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону "Єдині новини" на українських телеканалах.
"Треба почекати звітів МАГАТЕ. Я розумію, що ми не можемо анонсувати, бо, може, люди абсолютно чітко по індикаторам зрозуміли, в якому стані перебуває реактор і що відбувається в інших технічних приміщеннях АЕС. Може вони зроблять оптимальний інженерний звіт", - сказав він.
Нагадаємо, місія МАГАТЕ 1 вересня дісталася Запорізької АЕС, попри обстріли з боку російських військ, які ті влаштували вздовж маршруту місії.
Гендиректор МАГАТЕ та очільник місії Рафаель Ґроссі повідомив, що вдалося побачити "ключові речі" у перші години візиту на ЗАЕС.
Читайте також:
- Путін назвав нову "мету" війни в Україні
- Плани Путіна знову провалилися: у РФ назвали новий дедлайн для повної окупації Донецької області
- Білорусь планує військові навчання, на яких може відпрацювати захоплення частини України – Генштаб ЗСУ