У Зеленського закликали визнати геноцид: РФ вчиняє страти, зґвалтування та заявляє про "демонтаж України"

Злочини геноциду росіян проти українців повинні бути визнані на офіційному рівні.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав світ визнати геноцид українців, який вчиняє Росія. На його думку, про це можуть свідчити масові страти, зґвалтування та заяви пропагандистів про "демонтаж України".

Про це радник голови ОП написав у Тwitter.

Михайло Подоляк наголосив, що заклик конгресмена США та співголови Гельсінської Комісії Стіва Коена про визнання геноциду був правильним. Він додав, що Росія не приховує своїх намірів та планує вбити якомога більше українців.

"Удари по цивільній інфраструктурі, масові страти та зґвалтування, примусова депортація, розлучення сімей, знищення української літератури в школах, офіційні заяви про "демонтаж України". Стів Коен правий: Росія чинить в Україні геноцид. Це має бути визнано на офіційному рівні", - наголосив Подоляк.

Удари по цивільній інфраструктурі, масові страти та зґвалтування, примусова депортація, розлучення сімей, знищення української літератури в школах, офіційні заяви про «демонтаж України». @RepCohen правий: Росія чинить в Україні геноцид. Це має бути визнано на офіційному рівні. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 12, 2022

Визнання злочинів Росії геноцидом українців

Російські пропагандисти, депутати та чиновники в Кремлі неодноразово заявляли про так зване вирішення "українського питання", яке експерти порівнюють з планами нацистської Німеччини вирішити "єврейське питання". Російські окупанти на окупованих територіях України масово вбивають українців, ґвалтують, примусово депортують на територію РФ, знищують українську літературу. Після деокупації в українських містах військові знаходять масові поховання жертв російської агресії. Так було в Бучі, Ірпені, Ізюмі, Лимані, Святогірську та інших населених пунктах.

Старший радник Конгресу Пол Массаро повідомив, що до Конгресу США внесли законопроекти про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму та законопроєкт про визнання дій Росії в Україні геноцидом.

Сенат Чехії уже визнав злочини РФ в Україні геноцидом українського народу. Також Канада офіційно визнала злочини Росії проти України геноцидом українського народу. Латвія та Естонія ухвалили такі ж рішення.

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