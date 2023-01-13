У Зеленського заявили про публічну бійку в командуванні РФ: "Ознака початку феєричного кінця"

Йдеться про змагання в тому, "хто краще воює на 11-му місяці триденної війни і хто найбільше засіє своїми трупами Соледар".

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про початок публічної бійки в Росії між Міноборони з одного боку та Пригожиним, Золотовим і Суровікіним – з іншого.

Про це радник голови ОП написав у Мережі.

Він запевнив, що згаданапублічна бійка в РФ є гарною ознакою "початку феєричного кінця".

"Між російською агенцією фейкових новин (Міноборони) та військово-кримінальними ультрас (Пригожин/Золотов/Суровікін) розпочалася публічна бійка. Тема – "хто краще воює на 11-му місяці триденної війни і хто найбільше засіє своїми трупами Соледар". Гарна ознака початку феєричного кінця!... " – йдеться в заяві Подоляка.

Нагадаємо, 11 січня очільник Міноборони Сергій Шойгу раптово призначив новим командувачем окупантів в України начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, замінивши ним генерала Сергія Суровікіна.

Подоляк назвав цю подію реваншем класичного генералітету. Адже Суровікін близький до засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та лідера Чечні Рамзана Кадирова – "ультрарадикального угруповання в оточенні Путіна".

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що у Кремлі відбувається політична боротьба між Пригожиним та Міноборони. Кому з них вдасться захопити Соледар – ті й посядуть місце біля диктатора Володимира Путіна.

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