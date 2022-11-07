У Зеленського заявили, що готові до переговорів з Росією, але є одна умова

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна ніколи не відмовлялась від переговорів з Росією. Проте для цього потрібно вивести окупаційну армію з території України.

Про це він написав у Тwitter.

Михайло Подоляк наголосив, що Україна ніколи не відмовлялась від мирних переговорів з Росією. Проте, щоб вони почались держава-агресор повинна вивести окупаційну армію з українських територій.

"Потрібно розуміти: Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Наша переговорна позиція відома та відкрита: 1. Спочатку РФ виводить війська з 2. Далі – все інше. Чи готовий Путін? Очевидно, ні. Тому ми конструктивні у своїй оцінці: будемо говорити з наступним лідером РФ", - наголосив радник голови ОП.

Потрібно розуміти: Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Наша переговорна позиція відома та відкрита:



1. Спочатку Рф виводить війська з

2. Далі – все інше.



Чи готовий Путін? Очевидно, ні. Тому ми конструктивні у своїй оцінці: будемо говорити з наступним лідером Рф. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 7, 2022

Мирні переговори Росії та України

24 лютого російська окупаційна армія рушила на Україну. Окупанти почали свій наступ з півночі, півдня та сходу нашої держави. Росіяни також обстрілюють Україну ракетами, вбиваючи українців та знищуючи цивільну інфраструктуру.

Одразу після початку наступу на Україну росіяни захотіли переговорів з українською владою. Спочатку зустріч української та російської делегацій відбувалась у Білорусі, згодом - у Стамбулі. Учасники української переговорної групи наголошували, що росіяни не готові до перемовин, а тільки висувають нашій державі ультиматуми.

Видання La Repubblica стверджує, що США та НАТО допускають можливість мирних переговорів між Україною та Росією у разі, якщо Україна відвоює Херсон, бій за який має і стратегічне, і дипломатичне значення.

Читайте також: