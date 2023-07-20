У Зеленського заявили, що контрнаступ ЗСУ буде важким та тривалим

Контрнаступ ЗСУ, який розпочався минулого місяця, займе багато часу та буде важким.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, інформує DW.

"Безумовно, ця операція буде досить важкою, довгою і займе досить багато часу", - сказав він.

При цьому Подоляк зазначив, що наступальні дії ведуться повільніше, ніж це передбачалось перед початком контрнаступальних дій.

Радник голови лісу президента заявив, що наступальна операція ускладнюється цільними мінними полями, а також проблемами з матеріально-технічним забезпеченням ЗСУ, зокрема це стосується поставок зброї.

Він зазначив, що для прискорення контрнаступу ЗСУ потребують це кілько сотень танків та десятків літаків F-16.

"Звичайно, нам потрібна додаткова бронетехніка — дві-три сотні танків, перш за все, — сказав він. - Нам потрібно від 60 до 80 літаків F-16, щоб добре закрити небо, особливо на фронті".

Разом з тим Подоляк заявив, що кількість наступальних операцій зростає і поки ще не всі сили задіяні на полі бою.

Крім того, Подоляк заявив, що Україна не піде на компроміси заради припинення війні, оскільки це буде означати знищення державності.

"Для нас компромісу не існує, тому що Росія нас ненавидить, вона прийшла, щоб зруйнувати концепцію української держави", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий експерт Олексій Гетьман заявив, що ЗСУ активізують контрнаступ на півдні країни після того, як російські загарбники будуть повністю виснажені.

Крім того, ми раніше інформували, що українські війська просунулися на один кілометр вздовж лінії фронту на Мелітопольському напрямку та завдали окупантам втрат у живій силі й техніці.

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