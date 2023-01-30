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У Зеленського звернулись до Meta, YouTube, Twitter через блокування правди про вбивства українців Росією

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Зеленського звернулись до Meta, YouTube, Twitter через блокування правди про вбивства українців Росією

Фото: pixabay.com

Подоляк наголосив, що інформація про масові вбивства українців може "образити російських вбивць".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до Meta, YouTube, Twitter через блокування дописів про вбивства українців російськими окупантами. Він закликав ці платформи змінити свої алгоритми. 

Про це він написав у Twitter. 

"11 місяців війни у прямому етері не вистачило адміністраторам соцмереж, аби змінити алгоритми для чесного висвітлення загарбницької війни РФ в Україні. Meta, YouTube, Twitter, вбивства українців – надто сенсативний контент для вас? Чи він може образити ru-вбивць?", - наголосив Подоляк. 

Як соціальні мережі цензурують правду про війну Росії проти України 

Соціальні мережі неодноразово потрапляли у скандал через блокування інформації про криваву війну Росії проти України. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що Facebook та Instagram продовжують цензурувати контент про війну в Україні. Фото наслідків обстрілів соцмережі та застосунки маркують відмітками про світлини, які можуть вразити. Українське міністерство намагається вплинути на цю ситуацію. 

Раніше Facebook заблокував допис із вітанням командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука до Дня радіотехнічних військ.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1259
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