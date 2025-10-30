У Зеленського пояснили, навіщо Путін говорить про ядерні боєголовки

Михайло Подоляк / © Associated Press

Реклама

Постійні заяви Володимира Путіна про ядерну зброю свідчать про його психологічну залежність від війни та прагнення тримати світ у страху.

Таку думку висловив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

“Як будь-який примітивний і передбачуваний авторитарій, суб’єкт Путін безмежно зациклений на зброї: ядерних боєголовках, “Тополі”, “Сарматі”, “Буревіснику”, “Посейдоні”. Кожне його міркування – про те, скільки людей він ще вб’є, що захопить, кого депортує”, – зазначив Подоляк.

Реклама

За його словами, у російського диктатора “гіперфіксація на війні як єдиному джерелі конкурентності”, а тому безглуздо вести з ним раціональні переговори.

“Людина з тяжким особистісним розладом не може триматися в межах раціонального. Тут доречна або специфічна психокорекція, або – у нашому випадку – безумовна ізоляція”, – наголосив радник голови ОП.

Подоляк підкреслив, що єдиним ефективним способом впливу на Кремль залишається економічна ізоляція та блокування доступу Росії до ресурсів.

“Потрібно знежирювати й знерухомлювати систему: відрізати від фінансових ринків, від можливостей продавати нафту, від контрабандних схем із купівлі компонентів для “Калібрів” та “Іскандерів”. На жаль, у російських ракетах до 70% електроніки – європейсько-американського походження. Цей доступ слід негайно припинити”, – зазначив він.

Реклама

Радник підсумував, що процес “обезжирення Росії” необхідно суттєво прискорити, аби зупинити її воєнну машину.

Як повідомлялося раніше, 26 жовтня Путін оголосив про завершення “вирішальних випробувань” міжконтинентальної крилатої ракети з ядерним двигуном “Буревісник”. Він назвав її “унікальною” зброєю “необмеженої дальності”, якої немає на планеті, а також розпорядився “визначити можливі способи застосування” ракети і почати готувати інфраструктуру для її розміщення у військах.

Після цього Путін також повідомив, що в Росії провели випробування підводної ядерної торпеди “Посейдон”, яку передбачається запускати на великій глибині з метою підриву та виклику радіоактивного цунамі. Говорячи про “успішний” запуск апарату з підводного човна, Путін зазначив, що “за швидкостями та глибинами руху” у світі “нічого подібного немає і найближчим часом навряд чи з’явиться”.

Усі ці заяви підтверджують думку експертів про те, що вихваляння Росії випробуваннями новою “суперзброєю” може бути елементом психологічного впливу на Захід.