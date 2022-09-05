У Женеві погодилися вислухати фейки Кремля про американські біолабораторії в Україні: чого прагне РФ

Отруєння експідполковника ФСБ Литвиненка полонієм, родини Скрипалів та Навального - "новачком", хімічні атаки в Сирії - ось лише деякі відомі епізоди історії російського терору з використанням хімічної зброї. Але перекладати з хворої голови на здорову - теж стала традиція російської пропаганди, йдеться в ТСН.

«Отримані документи підтверджують, що в українських біолабораторіях у безпосередній близькості до території Росії здійснювалася розробка компонентів біологічної зброї», - каже російський пропагандист.

З конспірологічними теоріями про українську біологічну загрозу в Росії носяться не перший рік. У 2014 році - це одна з лякалок для жителів Донеччини. У 20-му - легенда про начебто українське походження «ковіду».

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«Останні кілька років проявляється і виявляється чітко український слід, оскільки це був окремий напрямок досліджень у цих біологічних лабораторіях, що фінансуються Пентагоном», - переконують російські політики.

Росіян піддали масовому страху і вже ніхто не замислюється, що не було жодного випадку ураження біологічною зброєю, ба більше - Україна давно підписала Конвенцію про недопущення використання біологічної зброї.

До того ж, в Україні немає де проводити досліди у сфері біологічної зброї. Центр громадського здоров'я при МОЗ України - одна з профільних діагностичних установ, де працюють з біоматеріалами. Ще позаторік ТСН там розповідали, проводити військові досліди навіть за бажання - неможливо. Адже установа належить до другого рівня захисту і біобезпеки. «Цей рівень не дозволяє адекватно і повноцінно працювати з особливо небезпечними інфекціями, які найчастіше використовуються як біологічна зброя», - розповідав директор Центру громадського здоров'я при МОЗ України Ігор Кузін.

Спільниками в масовому отруєнні росіян начебто були пернаті. У якості підтвердження росіяни показують схеми міграції птахів з України до Росії, відстежені за допомогою GPS. Та чомусь ніхто не замислився, що під удар потрапляють і мешканці України. Хоча, напевно, за версією Кремля, українське біоозброєння здатне труїти винятково етнічних росіян з російськими паспортами.

Окрім птахів, за версією Кремля, Україна збиралася надсилати полки та дивізії отруєних комах. Для їх десантування начебто були отримані від США спеціальні дрони. «Потім з'ясувалося, що ці дрони, наприклад, які вони минулого разу показували на фотографії - це є китайські сільськогосподарські дрони, які Україна купувала в Китаї для того, щоб обробляти поля», - розповідає головний редактор Stopfake.org Євген Федченко.

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Від початку повномасштабної війни арсенал фейків поповнився псевдодокументами, начебто знайденими в будівлі СБУ в тимчасово окупованому Херсоні. Нібито українські спецслужби знали про функціонування горезвісних натівських біолабораторій. Тільки от ніхто не питає, а де ж самі лабораторії? «Якісь дослідження в галузі біологічних озброєнь відбувається чомусь на рівні обласного управління СБУ, от чомусь воно саме займається цією тематикою, тобто тут - це дуже абсурдне навіть як твердження», - додає Федченко.

«Держава може вести себе, як такий плутуватий адвокат на процесі по захисту людожера, тобто він видумує нові і нові якісь приколи - а давайте ще таку експертизу проведемо, от можливо, на нього мали вплив інопланетяни, так, ну і давайте - всі такі. Ну це ж абсурд? Але суд затягується ще на пів року», - каже в.о. керівника центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Шаповалов.

У центрі протидії дезінформації вважають, що тактика Росії стандартна - відволікати від своїх злочинів та виправдовувати війну хоча б для внутрішнього споживача. «Також вони до цього додають купу різних інших матеріалів, карт, схем, пояснень, які мають надати цьому процесу також наукову подібність», - розповідає Євген.

Російські псевдодокази про "біолабораторії" почали розглядати сьогодні в Женеві. Країни-учасниці Конвенції про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної і токсичної зброї хоч і не сприймають російські аргументи серйозно, все ж погодилися зібратися. Адже у безпідставних звинуваченнях України в розробці біологічної зброї на сьомому місяці повномасштабної війни варто було б вже поставити крапку.

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