У житлових кварталах захопленого Мелітополя окупанти розміщують техніку

У Мелітополі Запорізької області, де минулими вихідними ЗСУ знищили військову базу ворога, російські окупанти розміщують військову техніку в житлових кварталах.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Буквально кілька годин тому надійшло повідомлення про те, що доступ до одного з мікрорайонів міста – Новий Мелітополь, де у мирний час мешкало понад 30 тис. населення – перекрито. Через те, що під мостом, шляхопроводом рашисти розгортають свою ППО. Вони розподіляють озброєння по житлових кварталах після того, як військову базу було розбито", - сказав він.

Федоров додав, що ситуація у місті склалася тривожна.

"Місто повністю блокується. По кілька годин не випускають людей із міста. Перекривають перехрестя. З'явилося багато якоїсь поліції, нові служби фсб. Мешканці міста Мелітополя - це заручники терористів", - зазначив мер.

Нагадаємо, що у захопленому Мелітополі російські окупанти підступно маскують гранати в кущах та на гіллі дерев. Помітити їх практично неможливо.