У Житомирі "на гарячому" затримали двох навідників, через який у місто прилетіли ворожі ракети

Мер міста закликав містян бути обережними та пильними до поведінки людей.
У Житомир 25 березня через двох навідників потрапила ворожа ракета, яка досягла військової цілі.
Про це повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.
Міський голова розповів, що у затриманих вилучили фото об'єкту, по якому вдарила Російська Федерація.
"Ракета попала по цілі. Слава богу, більш-менш все добре. Відразу після ракетного удару зловили двох людей, у яких були фотографії об'єкту зі всіх сторін. Обережно, дивіться, хто навколо вас. Ситуація така, що дуже багато людей, які давно закинуті у місто, чекаю цей "русскій мір", - сказав мер міста.
Читайте також: