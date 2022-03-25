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У Житомирі "на гарячому" затримали двох навідників, через який у місто прилетіли ворожі ракети

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У Житомирі "на гарячому" затримали двох навідників, через який у місто прилетіли ворожі ракети

Associated Press

Мер міста закликав містян бути обережними та пильними до поведінки людей.

У Житомир 25 березня через двох навідників потрапила ворожа ракета, яка досягла військової цілі.

Про це повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.

Міський голова розповів, що у затриманих вилучили фото об'єкту, по якому вдарила Російська Федерація.

"Ракета попала по цілі. Слава богу, більш-менш все добре. Відразу після ракетного удару зловили двох людей, у яких були фотографії об'єкту зі всіх сторін. Обережно, дивіться, хто навколо вас. Ситуація така, що дуже багато людей, які давно закинуті у місто, чекаю цей "русскій мір", - сказав мер міста.

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