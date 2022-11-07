У Житомирі неможливо відновити роботу деяких підстанцій після атак РФ – мер

Мер Житомира Сергій Сухомлин розповів, що деякі підстанції в місті, які були пошкоджені внаслідок російських атак, наразі неможливо відновити. Проблема полягає у тому, що деяке обладнання виготовляють довго.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону, пише Укрінформ.

"Роботу деяких підстанцій за такий час неможливо відновити, бо йдеться про обладнання, яке треба замовляти, і дуже довго чекати виробництва. Але Житомир живе. Ми скоротили випуск електротранспорту в три рази. Освітлення в місті вмикаємо тільки на 30% від потужності, тобто в принципі працює кожен третій ліхтар. Ми з обленерго чітко регулюємо вечірні і ранкові піки. Наприклад, подавання води на очисні споруди ми в денний час скорочуємо для того, щоб зменшити енергоспоживання і запускаємо після того, як минають піки. Це ніяк не впливає на подавання води в місті", - пояснив мер.

Також, за його словами, частина промислових підприємств міста, які споживають багато електроенергії, перейшли на роботу в нічний час та у вихідні.

"Ми на позачерговій сесії (міської ради – ред.) виділили кошти на закупівлю генераторів великої потужності для того, щоб забезпечити роботу водоканалу і теплокомуненерго. У разі критичної ситуації, коли деякий час може не бути електроенергії в місті, ці підприємства зможуть подавати воду і тепло в будинки житомирян. Звісно, не цілодобово, а 5-8 годин на добу", - додав Сухомлин.

Атака РФ на енергосистему України

Російська армія на початку жовтня атакувати об'єкти енергосистеми у різних містах України. Внаслідок цього у багатьох містах почали запроваджувати графіки аварійних відключень, електропостачання обмежують майже щоденно на декілька годин.

У ДТЕК також пояснили, що відсутність планових відключень світла в деяких будинках Києва пов'язана з особливостями забудови столиці, оскільки деякі житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури під'єднані до спільних комунікацій.

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