У Житомирі окупант завдав авіаудару по аеродрому і бронетанковому заводу, є поранені

У Житомирі окупант завдав авіаудару по аеродрому і бронетанковому заводу, є поранені

Бунечко нагадав, що окупанти на Житомирщині обстрілюють не лише військові об’єкти, а й цивільну інфраструктуру.

Увечері 4 березня російські війська завдали авіаудару по Житомирському бронетанковому заводу, у результаті чого двоє людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечко.

"Увечері відбувся ворожий авіаційний удар по двох об’єктах – по Озерному і бронетанковому заводу нашому. На бронетанковому, на жаль, дві людини отримали поранення, жертв немає. Так виглядає війна на Житомирщині", - зазначив він.

Бунечко нагадав, що окупанти на Житомирщині обстрілюють не лише військові об’єкти, а й цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, що після обстрілів житлових кварталів у Житомирі росіяни не зупинилися і поцілили напередодні в ліцей, в якому в мирний час навчається півтори тисячі дітей.