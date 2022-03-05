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У Житомирі окупант завдав авіаудару по аеродрому і бронетанковому заводу, є поранені

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У Житомирі окупант завдав авіаудару по аеродрому і бронетанковому заводу, є поранені

Наслідки обстрілів цивільної інфраструктури. Ліцей в Житомирі. Фото: facebook.com/odazt

Бунечко нагадав, що окупанти на Житомирщині обстрілюють не лише військові об’єкти, а й цивільну інфраструктуру.

Увечері 4 березня російські війська завдали авіаудару по Житомирському бронетанковому заводу, у результаті чого двоє людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечко.

"Увечері відбувся ворожий авіаційний удар по двох об’єктах – по Озерному і бронетанковому заводу нашому. На бронетанковому, на жаль, дві людини отримали поранення, жертв немає. Так виглядає війна на Житомирщині", - зазначив він.

Бунечко нагадав, що окупанти на Житомирщині обстрілюють не лише військові об’єкти, а й цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, що після обстрілів житлових кварталів у Житомирі росіяни не зупинилися і поцілили напередодні в ліцей, в якому в мирний час навчається півтори тисячі дітей.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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