У Житомирі окупанти зруйнували котельню, частина міста залишилась без тепла

Розбита котельня забезпечує 30% міста теплом.
У Житомирі російські окупанти авіаударом зруйнували котельню та житловий будинок.
Про це повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.
"Повністю зруйнований житловий будинок. Одна людина поранена. На жаль, бомба влучила в наше підприємство теплокомуненерго (КП "Житомиртеплокомуненерго" - ред.). Поки що немає інформації про постраждалих, але можуть бути", - сказав Сухомлин.
Мер підкреслив, що ця котельня забезпечує 30% міста теплом, тому в Житомирі можуть бути перебої з теплопостачанням.
Нагадаємо, у Маріуполі російські окупанти розбомбили дитячу лікарню та пологовий будинок. Медичний корпус повністю зруйновано.
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