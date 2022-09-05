У Житомирі влаштували масштабний забіг, щоб зібрати кошти на відбудову зруйнованого окупантами ліцею

Усіх ліцеїстів намагаються розмістити для навчання в інших приміщеннях. Утім, уже зрозуміло, такий ступінь руйнації не дасть школі шансу на ремонт, її потрібно відбудовувати заново, йдеться в ТСН.

Коли 4 березня російська ракета влучила у центр Житомира, 1300 школярів залишилися без даху. Ракета майже вщент зруйнувала ліцей №25. І хоча школа мала укриття, на той момент у будівлі, на щастя, не було нікого. Першим до ліцею дістався директор. Побачивши школу, зрозумів, навчатися тут уже ніхто не буде. «Відчув біль, дуже великий біль. Ця трагедія сталася о 9 ранку, я як раз під'їжджав до роботи. Біль і хвилювання за те, що далі буде, яким чином ми будемо продовжувати освітній процес», - каже Іван Денисюк.

Як тільки оговталися від першого шоку, заходилися шукати приміщення, де ж можна розмістити таку велику кількість дітей на новий навчальний рік.

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Директор зітхає, побоювались, що в перший клас першого вересня взагалі нікого не приведуть. У серпні в них було на все про все три тижні, щоби зробити ремонт, завезти меблі і найголовніше – обладнати укриття. Тому тут усіма силами намагаються зібрати кошти на відбудову будівлі, навіть влаштували благодійний забіг

Бігли усі - і учні цієї ж школи, і військові, що боронять нашу країну, і міська адміністрація, та просто небайдужі українці. Аби взяти участь у забігові, збирали доброчинні внески. Утім, за висновками комісії - стара будівля відновленню вже не підлягає. Тож тут мріють побудувати нову школу. «Зараз вже створена і піклувальна рада і наглядова рада, створені комісії і я впевнена, що ми побудуємо новий сучасний ліцей», - каже заступниця міського голови Житомира Марія Місюрова.

«Мрії є і сподівання - буде елітна, сучасна, європейська школа в місті Житомирі, в центрі міста», - додає директор ліцею.

Тим часом до благодійних зборів на школу долучилися міста-побратими Житомира з Польщі та Португалії. Останні навіть висловили бажання повністю відбудувати ліцей одразу після закінчення війни.

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