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У Житомирі затримали чоловіка, який продавав тепловізори з гуманітарної допомоги

У Житомирі затримали чоловіка, який продавав тепловізори з гуманітарної допомоги

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У Житомирі затримали чоловіка, який продавав тепловізори з гуманітарної допомоги

Прес-служба МВС України

Чоловік разом зі спільником займався продажем гуманітарної допомоги.

Правоохоронці затримали у Житомирі чоловіка за продаж тепловізорів з гуманітарної допомоги. Чоловік та його спільник налагодили схему продажу гуманітарної допомоги.   

Про це повідомляє пресслужба МВС.

За даними правоохоронців, двоє чоловіків налагодили схему ввезення з Польщі до України пристроїв нічного бачення під виглядом гуманітарної допомоги. 

Однак зловмисники не планували займатись благодійністю, натомість – продавали тепловізори. Одного з ділків правоохоронці затримали під час збуту тепловізора. 

"2 квітня у м. Житомирі оперативники кримінальної поліції затримали 54-річного жителя обласного центру під час чергового продажу такого пристрою з гуманітарної партії. За чинним законодавством за такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Чернігівщині затримали громадянина РФ, який працював корегувальником вогню.

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