У Житомирі затримали чоловіка, який продавав тепловізори з гуманітарної допомоги

Чоловік разом зі спільником займався продажем гуманітарної допомоги.
Правоохоронці затримали у Житомирі чоловіка за продаж тепловізорів з гуманітарної допомоги. Чоловік та його спільник налагодили схему продажу гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
За даними правоохоронців, двоє чоловіків налагодили схему ввезення з Польщі до України пристроїв нічного бачення під виглядом гуманітарної допомоги.
Однак зловмисники не планували займатись благодійністю, натомість – продавали тепловізори. Одного з ділків правоохоронці затримали під час збуту тепловізора.
"2 квітня у м. Житомирі оперативники кримінальної поліції затримали 54-річного жителя обласного центру під час чергового продажу такого пристрою з гуманітарної партії. За чинним законодавством за такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Чернігівщині затримали громадянина РФ, який працював корегувальником вогню.
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