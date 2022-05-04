У Житомирській області змінили тривалість комендантської години

У Житомирській області від 4 травня змінили тривалість комендантської години.
Встановлено, що вона триватиме від 23:00 до 5:00.
Про це повідомили у Житомирській ОВА.
"Нагадуємо, що перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну перепустку. Правопорушників правоохоронці будуть притягувати до відповідальності. Звертаємось до усіх жителів області – дотримуйтеся правил комендантської години. А також – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Одесі затримали 12 диверсантів під час комендантської години. Також вилучено кілька одиниць вогнепальної зброї, чимало боєприпасів, серед них гранати.
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