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У Житомирській області змінили тривалість комендантської години

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У Житомирській області змінили тривалість комендантської години

sud.ua

У Житомирській області від 4 травня змінили тривалість комендантської години.

Встановлено, що вона триватиме від 23:00 до 5:00. 

Про це повідомили у Житомирській ОВА. 

"Нагадуємо, що перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну перепустку. Правопорушників правоохоронці будуть притягувати до відповідальності.  Звертаємось до усіх жителів області – дотримуйтеся правил комендантської години. А також – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, в Одесі затримали 12 диверсантів під час комендантської години. Також вилучено кілька одиниць вогнепальної зброї, чимало боєприпасів, серед них гранати. 

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