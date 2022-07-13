"У жодні країні світу такого не було": Росія запускає по Україні усі наявні типи ракет

Ще жодна країн світу не стикалась із таким жорстоким ракетним бомбардуванням.

Про це 13 липня повідомив речник Командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Росія як країна-агресор застосувала проти нас фактично всі типи ракетного озброєння, які в них є. Ніде у світі з таким не стикалися. Ще жодного разу такої ракетної атаки на жодну країну світу не було… Ми робимо все від нас залежне, щоб максимально протистояти ворожим атакам", — наголосив він.

Юрій Ігнат зазначив, що зараз росіяни все частіше використовують для бомбардування України застарілі типи ракет. Це може бути пов'язано з тим, що в окупантів закінчуються запаси високотехнологічних ракет — Х-101, "Калібр" та "Іскандер".

"Ми бачимо такі ракети, як Х-22, Х-59, Х-31, які сьогодні дедалі частіше застосовуються ворогом на різних напрямках", — пояснив Ігнат.

Нагадаємо, вдень 13 липня Росія вдарила двома ракетами по Запоріжжю. Вони влучили в одне з підприємств міста.

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