"У жодні країні світу такого не було": Росія запускає по Україні усі наявні типи ракет

Російські окупанти запускають по Україні усі наявні у них типи ракет.
Ще жодна країн світу не стикалась із таким жорстоким ракетним бомбардуванням.
Про це 13 липня повідомив речник Командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Росія як країна-агресор застосувала проти нас фактично всі типи ракетного озброєння, які в них є. Ніде у світі з таким не стикалися. Ще жодного разу такої ракетної атаки на жодну країну світу не було… Ми робимо все від нас залежне, щоб максимально протистояти ворожим атакам", — наголосив він.
Юрій Ігнат зазначив, що зараз росіяни все частіше використовують для бомбардування України застарілі типи ракет. Це може бути пов'язано з тим, що в окупантів закінчуються запаси високотехнологічних ракет — Х-101, "Калібр" та "Іскандер".
"Ми бачимо такі ракети, як Х-22, Х-59, Х-31, які сьогодні дедалі частіше застосовуються ворогом на різних напрямках", — пояснив Ігнат.
Нагадаємо, вдень 13 липня Росія вдарила двома ракетами по Запоріжжю. Вони влучили в одне з підприємств міста.
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