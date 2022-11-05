У жовтні в Україні відключилися понад 1000 терміналів Starlink через проблеми з фінансуванням – CNN

В Україні стався збій зв’язку, коли супутники SpaceX перестали працювати через проблеми з фінансуванням.

Наприкінці жовтня в українських військових нібито почалися проблеми з роботою терміналів супутникового зв’язку Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска. Відключення торкнулось близько 1300 станцій, а причина може полягати у фінансуванні. Йдеться про термінали, які Україна придбала у березні, і які використовувалися для операцій, пов'язаних з веденням бойових дій.

Про це пише видання CNN з посиланням на джерела.

Нещодавно зросла стурбованість щодо надійності SpaceX після того, як було виявлено дискусії щодо фінансування та повідомлено про збої поблизу лінії фронту.

Як пише видання, SpaceX у вересні надіслала листа до Пентагону, в якому стверджувала, що витратила майже $100 млн на фінансування Starlink в Україні та що більше не може це робити. У листі міститься прохання до Міністерства оборони взяти на себе більше фінансування Збройних сил України яке, за його підрахунками, складатиме десятки мільйонів доларів на місяць.

За кожен з них Україна сплачувала по $2,5 тис. на місяць. Загальна вартість до вересня зросла майже до $20 млн. За інформацією видання, можливість сплачувати за послуги закінчилася.

Перед тим, як термінали відключилися, Міноборони України звернулося до Британії з проханням оплатити місячний рахунок. У коментарі виданню один з британських чиновників заявив, що після обговорень "було вирішено, що існують більш пріоритетні військові можливості".

"Ми розглядаємо і визначаємо пріоритетність усіх нових запитів з точки зору впливу, який внесок може мати на підтримку України в захисті свого народу від жахливого вторгнення Путіна", – сказав він.

Факт відключення підтвердив CNN і український високопоставлений чиновник, назвавши апарати Starlink "дуже важливими" у війні проти Росії.

За словами високопоставленого чиновника оборони, пише CNN, переговори між SpaceX і Міністерством оборони тривають, незважаючи на заяву Маска про те, що SpaceX відкликала свій запит.

Термінали, які включають невеликі супутникові антени, підключаються до угруповання супутників SpaceX, що обертаються навколо Землі, і не лише підтримують війська та Раніше повідомлялося, що SpaceX попросила міністерство оборони США профінансувати послуги супутникових інтернет-терміналів Starlink в Україні. Вони до кінця 2022 року коштуватимуть понад $120 мільйонів.

Пізніше Ілон Маск заявив, що й надалі фінансуватиме StarLink в Україні. Для українського уряду користування станціями буде безкоштовним. Він зауважив, що це відбудеться попри те, що Starlink усе ще втрачає гроші.

Starlink для України

Перші станції Starlink надійшли до України 28 лютого 2022 року. Спершу їх почали використовувати ЗСУ, а згодом – медзаклади. Так, у березні медзакладам України було передано 590 станцій Starlink.

У квітні Міністерство цифрової трансформації повідомляло, що після перемоги у війні планує спільно з Ілоном Маском побудувати в Україні власну наземну станцію Starlink.

На початку жовтня стало відомо, що у пристроях зв'язку Starlink на лінії фронту відбуваються перебої в роботі, повідомляють українські військові. Це ускладнює роботу ЗСУ з деокупації територій.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк від імені українців подякував американському підприємцю Ілону Маску за його рішення продовжити фінансування системи супутникового зв'язку Starlink в Україні.

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