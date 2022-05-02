У зоопарку Маріуполя від російських обстрілів загинуло 19 тварин

Внаслідок обстрілів російських солдатів у зоопарку Маріуполя гинуть тварини.

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вже загинули 19 тварин.

Про це він написав у Telegram.

За його словами, не вижили п'ять верблюдів, три лами, шість мавп, чотири страуси та леопард.

Нагадаємо, волонтерка із Вінниці прихистила у себе 30 покинутих тварин із "гарячих" точок, тепер шукає їм господарів. Вона не просто забирає покинутих чотирилапих, а й стерилізує, лікує і шукає нових відповідальних господарів.

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