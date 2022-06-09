У зруйнованій лікарні в Тростянці вигадали, як приховати руйнування, і вже допомагають немовлятам з'являтись на світ

Тростянецька лікарня, яка найбільше постраждала під час російської окупації на Сумщині, поступово відновлює свою роботу. Тут вже народжуються немовлята, повертаються лікарі і навіть вже є черги під кабінетами.

Лікарі, тамуючи біль від пережитого, підтримують своїх пацієнтів, оберігають від зайвих стресів та переконують, що навіть на руїнах варто починати нове життя, йдеться в ТСН.

Аліна ніжно пестить свою новонароджену донечку. Останні місяці вагітності були для жінки суцільною боротьбою за те, щоб її крихітка таки побачила світ.

Під час окупації жінці вдалося вирватися з заблокованого ворогом Тростянця, та щойно дізналася, що пологове відділення знову запрацювало, повернулася народжувати додому. «Я тут всіх знаю і мені тільки тут хотілося дуже народжувати», - переконує вона.

Це вже третя дівчинка, що з’явилася на світ у звільненому від окупантів Тростянці. «Зараз ми трьох дітей народили, але перша дитина була як провісник нашого миру», - каже директор закладу Анатолій Плахтиря.

Майже місяць росіяни звірствували у Тростянці. Гатили по навколишніх будинках та лікарні з танків, нищили обладнання, тоді як усередині закладу перебували близько 80 пацієнтів та лікарів. Медики там жили, рятувалися від пострілів у підвалі. Тетяна Сидоренко тоді прийняла 7 пологів і навіть двійню. «І як ніколи, і як ніколи народжували, без усяких ускладнень. Це настільки важко все пережити, тому що не за себе думав, думав за дітей, думав за жінок», - каже завідувачка пологового відділення Тростянецької міської лікарні Тетяна Сидоренко.

Нині теж думає за них, оберігає від зайвих переживань та жахливих спогадів. Розбомблені палати, які ще не встигли відремонтувати завісили тканиною. «Щоб жінки не бачили. Як сюди можна щоб хтось щось побачив? Це біль у нас залишається. Дві пологові зали вже працюють. Упевнена, ще трохи і все відбудують», – каже Тетяна.

На п’ятому поверсі, де розташовувалося хірургічне відділення з реанімаціями, найбільші руйнування. Там і досі наскрізні діри. За нього візьмуться згодом, а поки переоблаштовують те, що вціліло.

Віднедавна в лікарні знову почали оперувати хворих. Щоправда в тимчасово пристосованому приміщенні. Бо ж операційний блок під час окупації упритул розстріляли російські танки.

Вже за тиждень у лікарні з’явиться ще одна операційна - з реанімацією та палатами – на базі польового госпіталю. Його взялися зводити доброчинці з Великої Британії. Сюди також прибудуть англійські лікарі та безкоштовно оперуватимуть разом із нашими хірургами.

«Польовий госпіталь спроєкторваний так, щоб можна було оперувати. Це операційна, а з іншого боку буде кімната відновлення, позаду дві палати – чоловіча та жіноча. За день тут можна оперувати від п’яти до семи пацієнтів, а також приймати 20 пацієнтів всередині», – зазначає керівник групи благодійної організації «UK-Med» Девід Андерсон.

Міжнародні благодійні організації допомагають обладнанням, медикаментами, закладу подарували 5 швидких, бо ті, що були, викрали чи спалили окупанти. А під кабінетами знову черги пацієнтів. Хтось прийшов на обстеження, хтось на лікування, а хтось просто подивитися чи справді лікарня вистояла.

«Знаєте, після тих всіх подій - це перший день ми прийшли сюди, це дуже страшно. Дуже радує, що відкрились. Життя повертається, надія є», – кажуть відвідувачі.

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