У зруйнованому окупантами селі на Житомирщині мешканці досі чекають хоча б на якусь допомогу у відбудові

Мешканці Морозівки живуть у приймах по родичах та знайомих, бо все їхнє майно знищене російськими ракетами. У селі – руїни, а там, де будинки менше пошкоджені - вже склять вікна і кладуть шифер, але не в усіх односельчан, йдеться в ТСН.

« В результаті ракетного обстрілу у нас постраждало 5 кролів, живцем згоріла кобила Пальма, живцем - дві корови», - розповідають Микола, який за ніч лишився безхатьком, усе господарство, уся сількогосподарська техніка і дім згоріли від влучання.

Микола обробляв поля, мав пшеницю і комбайни, мав роботу. Тепер має на руках хіба папір від чиновників про втрачене майно, допомоги жодної поки не отримав. «Нам дали акта з п’ятьма підписами, що знищений будинок, акт огляду і ми сидимо з ним 5 місяців, ніякого руху не має», - каже чоловік.

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Село Морозівка дуже сильно постраждало від ударів і російської авіації і артилерії. Вирви і обвуглені фундаменти на кожному кроці. Нині по селу трохи перекривають дахи і склять вікна, але не усім. «Комісія, що визначає, кому виконувати, які роботи, це на голову не налазить. Дача, де ніхто не живе, перекрили сто відсотків, а другий будинок, він постраждав, але там ніхто не живе, перекрили сто відсотків, там люди в Німеччині обстрілу не бачили, а теж - сто відсотків», - розповідає Микола.

Наталя багатодітна мати з сімома дітьми і живе у дірявому будинку. Кілька шиферин їй замінили і на тому допомога від районної влади скінчилась. «Дах пообіцяли подивились візуально, написали 10 квадратів, це 10 шиферин, що вони мене врятують, коли в мене весь дах тече, вона у мілких тріщинах після бомбардування, стоять миски як дощ йде, воно все тече», - жаліється жінка.

Люди котрі лишились без даху над головою з страхом очікують на осінь і зиму, бо самотужки ані побудувати новий будинок а ні перекрити дах у старому не зможуть. А дощі і сніг доруйнує те що не доруйнували російські снаряди.

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