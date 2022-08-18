У зруйнованому російською ракетою будинку в Харкові перебувало до 40 людей — прокуратура

Представники прокуратури Харківської області документуватимуть наслідки ще одного злочину російських окупантів, внаслідок якого загинули мирні мешканці.

На місці обстрілу російською ракетою житлового будинку в Харкові будуть працювати слідчі та прокурори, які збиратимуть докази воєнного злочину Росії. Їх згодом будуть використовувати у Міжнародному кримінальному суді.

Про це повідомив на місці події у ніч проти 18 серпня речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За його словами, у момент ракетного удару в гуртожитку перебували від 20 до 40 осіб.

Представник прокуратури повідомив, що після того, як рятувальники завершать розбирати завали, на місці працюватимуть слідчі та прокурори, які фіксуватимуть вид використаного озброєння, з якої сторони ця ракета влучила в будівлю тощо. У подальшому ці докази будуть використовуватися у Міжнародному кримінальному суді, щоб довести вину Росії у вбивстві мирних людей та заставити Росію виплатити репарації.

"Можливо, вони в черговий раз не влучили туди, куди хотіли, або тероризують мирне населення Харкова", - припустив він у коментарі.

Дмитро Чубенко заявив, що за фактом обстрілу буде відкрито кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.

Раніше голова Харківської ОВА повідомив подробиці ракетного удару по гуртожитку в Харкові та спростував російські фейки про “військові об’єкти”.

"Руйнування - жахливі. 7 людей загинули. 16 - поранені, серед них - 11-річна дитина. Один чоловік перебуває у тяжкому стані, інші госпіталізовані - в середньому стані", - написав він в Telegram-каналі.

Нагадаємо, у цьому будинку, в який влучила російська ракета, мешкали люди з вадами слуху, а тому частина потерпілих не могли почути сигнал повітряної тривоги.

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