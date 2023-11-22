У ЗСУ більше дронів, ніж людей: окупант про неналежну підготовку і бажання "піти у запій" (перехоплення)

Окупант скаржиться, що ЗСУ мають більше дронів, ніж людей, тоді як росіяни змушені воювати "по старинці".

Головне управління розвідки опублікувало чергове перехоплення розмови окупантів.

Цього разу загарбник скаржився товаришу на неналежну підготовку та брак дронів. Також він розповів про бажання "піти у запій".

"У лютому в запій підемо. Я планують тисяч 300 вбахати. Відпускники повернулися. Один взагалі "по частинах" повернувся. Два тижні бухав", – розповідає росіянин.

Також він згадує, що його командир – судимий і дуже строгий з підлеглими.

"Ми типу контрактники ох***ні, з підготовкою. А насправді – ні. Ми ж на полігонах по 2-3 рожка відстріляли і все. Готові. А він (командир. – Ред.) з такими має працювати. Я підписував контракт, там написано "три місяці підготовки". А насправді 6 днів, с*ка, два з яких ми їздили", – зазначає росіянин.

Співрозмовник окупанта додає, що його знайомий влаштувався на роботу, де "плати для дронів роблять". На що окупант відповідає, що ці дрони на фронт точно не потрапляють.

"У нас немає дронів. У х***ів (українців. – Ред.) більше дронів, ніж людей. А у нас де вони. У нас минулого тижня 18 х***ячих дронів збили. А у нас всього напевно штук 5 є. Вірять, що по-старинці можна воювати. Я не розумію цього", – скаржиться загарбник.