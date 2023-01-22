У ЗСУ формуються нові частини під оснащення західною технікою – Наєв

В Україні створюють нові військові частини, очікуючи на техніку від західних партнерів.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що в Україні створюють нові військові частини на тлі очікуваного постачання західних танків.

"Звичайно, нам потрібна велика кількість західних танків. Вони набагато кращі за радянські зразки і можуть допомогти нам просунутися. Ми створюємо нові військові частини. І від їх боєготовності залежатимуть наші подальші дії. Тому допомога Заходу є надзвичайно важливою", - сказав Наєв в коментарі CNN.

За його словам, українським військовим необхідно навчитися користуватися новою технікою.

"Весь підрозділ має бути оснащений однаковою машиною, тому цілий батальйон, наприклад, має бути оснащений БМП Bradley, або Leopard - якщо ми їх отримаємо", - додав генерал-лейтенант.

Нагадаємо, останнім часом Захід почав активніше надавати Україні зброю та військову техніку. Проте одна з головних потреб ЗСУ, що стоять на порядку денному, – сучасні бойові танки.

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