У ЗСУ HIMARS – у росіян "мінус БУК" на Запорізькому напрямку: відео

Українські військові знищили ворожу ЗРК "БУК".
Українські військові знищили на Запорізькому напрямку зенітно-ракетний комплекс окупантів "БУК".
Відео опублікував журналіст Юрій Бутусов.
Російський ЗРК "Бук" потрапив під точний удар HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони .
Ворожу техніку виявили оператори аеророзвідки 3-го окремого полку ССО.
Нагадаємо, окупанти почали застосовувати багі для штурмів – як з ними боряться ЗСУ.
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