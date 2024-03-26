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У ЗСУ HIMARS – у росіян "мінус БУК" на Запорізькому напрямку: відео

У ЗСУ HIMARS – у росіян "мінус БУК" на Запорізькому напрямку: відео

ЗСУ ударом з HIMARS знищили ЗРК "БУК" / Фото: скриншот

Українські військові знищили ворожу ЗРК "БУК".

Українські військові знищили на Запорізькому напрямку зенітно-ракетний комплекс окупантів "БУК".

Відео опублікував журналіст Юрій Бутусов.  

Російський ЗРК "Бук" потрапив під точний удар HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони .

Ворожу техніку виявили оператори аеророзвідки 3-го окремого полку ССО.

Нагадаємо, окупанти почали застосовувати багі для штурмів – як з ними боряться ЗСУ.

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