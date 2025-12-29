ТСН у соціальних мережах

У ЗСУ готують нову контрактну систему: Сирський пояснив ключові зміни

За словами головкома, грошове забезпечення контрактників може зрости щонайменше втричі зі збереженням додаткових виплат і премій.

Кирило Шостак
Олександр Сирський

Олександр Сирський / © Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський анонсував суттєві зміни у фінансовому забезпеченні військових-контрактників. За його словами, в ЗСУ завершується розробка нової контрактної системи, яка передбачає значне підвищення виплат.

Про це Сирський повідомив в інтерв’ю «24 Каналу».

За словами головкома, Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом, урядом та під особистим контролем президента підготували новий формат контрактної служби з гнучкими термінами.

«Розробили контрактну систему, відповідно до якої військовослужбовець, який підпише контракт із дуже гнучкими термінами, отримуватиме гідне грошове забезпечення. Воно щонайменше втричі більше, ніж сьогоднішній встановлений рівень», — зазначив він.

Сирський наголосив, що водночас для військових збережуться всі чинні доплати та премії.

«Водночас зберігатимуться додаткові виплати, премії, грошові забезпечення», — додав головнокомандувач.

Головнокомандувач також підкреслив, що робота над новою контрактною моделлю тривала довгий час і наразі перебуває на фінальній стадії.

«Ми довго йшли до цього контракту, і він уже десь на виході», — підсумував він.

Крім того, Олександр Сирський пояснив, чи зможе Україна захиститися з армією у 800 тисяч осіб, яка прописана в мирному плані США.

