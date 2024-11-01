У ЗСУ могли створити дві фейкові бригади: аналітики пояснили мету

У Генштабі офіційно підтвердили відсутність лише однієї з бригад.

Дві бригади ЗСУ виявилися вигаданими та могли бути психологічною спецоперацією проти росіян. Йдеться про 88-му механізовану бригаду та 13-ту єгерську бригаду.

Про це пише Forbes.

У лютому 2023 року хтось створив в соціальних мережах акаунти 88-ї механізованої бригади та 13-ї єгерської бригади. На сторінках почали з’являтися фото військових і техніки нових підрозділів.

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Влада Вараського району у Рівненській області в березні того ж року повідомила, що 13-та і 88-ма бригади приєдналися до українських сил у цьому районі.

Однак інформація про ці бригади викликала підозри в аналітиків проєкту Militaryland, який відстежує структуру сухопутних сил України. Вони не знайшли жодних доказів участі 13-ї єгерської бригади або 88-ї механізованої бригади у бойових діях від початку 2023 року.

Нещодавно аналітики звернулися до Генерального штабу ЗСУ з проханням підтвердити існування бригад.

"Відповідно до облікових даних Головного управління персоналу станом на 21.10.2024 військовим організаційним структурам Збройних сил України дійсне найменування "88 окрема механізована бригада" не надавалось", – йшлося у відповіді Генштабу.

Тож у Militaryland дійшли висновку, що 13-ї єгерської бригади, швидше за все, також не існує.

"З огляду на те, що люди, які стоять за цими двома фіктивними підрозділами, ніколи не намагалися збирати гроші, малоймовірно, що "бригади" були частиною якоїсь ретельно продуманої фінансової афери", – йдеться у статті.

Автори зауважили, що, ймовірно, ці бригади – частина психологічної операції проти ворога. Це могли бути навмисні зусилля когось із українських військових, аби обдурити росіян та змусити їх повірити в те, що українці сильніші, аніж насправді.

"Проте, якщо 88-а механізована бригада – це "психологічна війна", то чому Генеральний штаб у Києві так легко від неї відмовився?" – резюмували автори матеріалу.

До слова, як заявив ексбоєць 109-ї окремої бригади тероборони Станіслав Асєєв, в Україні існує велика проблема дезертирства, "яка вже перевищила 100 тисяч осіб" через відсутність демобілізації.

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