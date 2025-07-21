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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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466
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У ЗСУ може спалахнути новий скандал — тривожні сигнали ігнорують у Генштабі

Ольга Решетилова попереджає про новий скандал у підрозділі ЗСУ. За її словами, командування ігнорує сигнали про проблеми, попри попередження та офіційні листи.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Ольга Решетилова

Ольга Решетилова / © ТСН.ua

Військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що незабаром може спалахнути новий публічний скандал у одному з підрозділів Збройних сил України.

За її словами, причиною стане відсутність реакції командування на тривалі сигнали про внутрішні проблеми.

“Я вже з великою долею точності можу передбачити, в якому з підрозділів буде наступний публічний скандал. Бо, як правило, конфліктні ситуації не виникають на рівному місці. Здебільшого ми маємо свідомий рядовий і офіцерський склад, який тривалий час намагається достукатися і донести проблеми підрозділів до командування”, — написала вона у Facebook.

Решетилова нагадала, що вже повідомляла командуванню, зокрема Головнокомандувачу, про ситуацію в 60-й окремій механізованій бригаді, та мала годинну розмову з командиром бригади. Однак це не дало результатів.

“Зараз в ГШ лежить уже два моїх листи з вимогою перевірки іншого, суміжного, підрозділу, де вибухне з дня на день. Жодної реакції”, — наголосила омбудсменка.

Вона також закликала Верховну Раду якнайшвидше ухвалити закон про військового омбудсмана, щоб розв’язати руки представникам інституції в таких ситуаціях: “Просто благаю нардепів не блокувати і нарешті прийняти законопроєкт”.

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