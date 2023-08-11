У ЗСУ називають важкою ситуацію на Куп’янському напрямку

Армія окупантів за добу понад пів тисячі разів обстрілювала позиції ЗСУ.
Наразі ситуація на Куп’янському напрямку складна, але контрольована. За минулу добу окупанти намагалися п'ять разів атакувати позиції ЗСУ.
Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.
"Ситуація, звичайно, важка – з огляду на потужність угруповання ворога, але контрольована. Адже ми знаємо, що вони хочуть робити, знаємо сили і склад їхнього угруповання. Знаємо, найголовніше, їхні слабкі місця", - сказав речник.
За словами Череватого, армія РФ 502 рази обстрілювала позиції ЗСУ всіма видами артилерії: від мінометів до реактивних систем залпового вогню. Крім того, окупанти активно застосовують авіацію - за добу завдали 15 авіаударів.
Силам оборони вдалося знищити 21 окупанта та поранити 91. Двоє зрадників потрапили в полон. Також знищено було ворожу техніку, зокрема два танки та три гармати.
Нагадаємо, раніше у ЗСУ заявили про динамічну ситуацію на Куп’янському напрямку. Зокрема, окупанти вже кілька разів намагалися піти у великий наступ, однак не змогли його втілити в життя.