У ЗСУ назвали головні цілі Росії на фронті протягом найближчих місяців

Наразі для Кремля важливо важливо захопити ключові населені пункти на Донеччині. Цю область разом із майже захопленою Луганською РФ буде намагатися утримати до літа.

Про це повідомив заступник керівника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"У найближчій перспективі Кремлю важливо захопити ключові населені пункти Донецької області, а в подальшому - захопити до літа і утримати Донецьку та Луганську області", - заявив Громов.

До слова, раніше у ГУР повідомляли, в Москві віддали наказ окупаційній армії до березня захопити території Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, голова українського ГУР Кирило Буданов вважає, що в України є всі шанси для закінчення війни, розпочатої РФ на чолі з диктатором Путіним, з поверненням усіх наших кордонів станом на 1991 рік влітку цього року.

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