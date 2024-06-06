У ЗСУ назвали міста, на які армія РФ прагне розвинути наступ

Наразі одним з найгарячіших напрямків на фронті є Покровський. Ймовірно, армія РФ намагається розвинути наступ на Донбасі - на міста Покровськ, Мирноград і Селидове.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Основні зусилля російських військ зосереджуються на намаганні такому, щоб прорвати нашу оборону і розвинути наступ в напрямку населених пунктів Покровськ, Мирноград та Селидове. Адже в районі Нетайлового ситуація характеризується високою активністю ворога", - наголосив представник ЗСУ.

Окрім того, армія Росії намагається вийти до Курахове та Покровська, щоб розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки.

"Після Очеретиного вони рвуться до магістралі Покровськ - Костянтинівка. Можливо, у них є така мета захопити Покровськ та життєво важливу трасу якраз на Костянтинівку", - пояснив Волошин.

Протягом минулої доби, 5 червня, на Покровському напрямку відбулося майже 220 атак.

Нагадаємо, військовий експерт Defence Express Іван Киричевський вважає, що армія РФ спробує зібрати резерви, які є, а це ще 60 тисяч людей, яких готують до бойових дій, щоби в червні, липні або серпні атакувати схід України.

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