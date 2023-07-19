У ЗСУ назвали справжню мету масованої нічної атаки на південь

У ніч проти середи, 19 липня, російська армія масовано атакувала південь України. Зокрема, окупанти завдали ударів по Одесі та області.

Про це повідомила керівниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі "FreeДом".

За її словами, армія РФ прагне максимально ускладнити ситуацію на південній частині фронту. Крім того, росіяни "намагаються атакувати портову інфраструктуру", аби завади роботу порту.

"Ситуація (на півдні - Ред.) дуже напружена, складна. Цієї ночі ворог постарався ускладнити нам її максимально, не заспокоївшись на попередньому нічному ударі. Зокрема, по порту, інфраструктурі. У цю ніч знову зробив спробу атакувати південні регіони. Знову акцент зміщується в бік зернового коридору, в бік потенціалу регіону бути житницею. Щоб Одеська область не мала такої можливості", - сказала Гуменюк.

Атаки по Одесі та області

Вночі 19 липня Росія здійснила атаку ракетами і дронами по Одесі. Окупанти спрямували на регіон ракети Х-59, Х-22, "Онікси" та "Калібри", а також безпілотники. Зокрема, в Одеському районі сталося влучання в промисловий об'єкт. В Одесі вибуховою хвилею пошкоджено низку багатоповерхівок.

До слова, попередньої ночі, 18 липня, в Одесі також лунали вибухи. під час повітряної тривоги вибухи пролунали в Одесі. Зранку в ОК "Південь" розповіли про атаку на місто. РФ атакувала місто шістьма ракетами "Калібр". Усі ворожі ракети збили сили ППО. Крім того, росіяни атакували безпілотники.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко назвав справжню причину атаки РФ на Одесу. За його словами, це не відповідь Москви за вибухи на Кримському мосту - як транслювали російські пропагандисти. Йдеться про те, що удар вночі 18 липня був заздалегідь підготовленим - під розрив "зернової угоди".

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