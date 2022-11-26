У ЗСУ назвали тяжкі напрямки на Донбасі та чинники, що можуть вплинути на перебіг боїв

На Донбасі одні з найскладніших напрямків - Бахмутський та Авдіївський. Погіршення погодних умов може суттєво призупинити атаки окупантів там. Зокрема, це може вплинути на хід бойових дій.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

"Безперечно, якщо будуть великі дощі, туман та сльота - це дуже сильно пригальмує атакуючі дії будь-якої сторони. На Бахмутському та Авдіївському напрямку це призупинить атаки росіян", - каже Череватий.

З його слів, спочатку колісна техніка уже фактично не може ходити по полях та деяких дорогах. Якщо опади будуть далі, то важко стане і гусеничній техніці. До слова, саме танкм і БМП є головними на полі бою в плані атакувальних дій.

"Тому, безсумнівно, це (погіршення погодних умов - Ред.) може вплинути і дуже серйозно на хід бойових дій", - підсумував Череватий.

Нагадаємо, росіяни перегруповуються з метою посилення угруповань на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка та Невельське Донецької області.

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